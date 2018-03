'En god jul for alle' risikerer lukning

Fire medlemmer af styringsgruppen for 'En god jul for alle' stopper samtidig, og der er brug for nye kræfter, hvis foreningen skal kunne fortsætte.

Sønderborg: Foreningen 'En god jul for alle', der hjælper familier i Sønderborg Kommune med at finansiere julens mange udgifter, er truet af lukning. Truslen skyldes en drastisk reducering af det frivillige personale. Brian Kaslund, der indtil slutningen af marts er citychef i Sønderborg Handel, fortæller at, manglen på frivillige skyldes flytninger og nye jobs hos de fire nøglepersoner. Det efterlader kun to medlemmer, og det er ikke nok til at holde foreningen kørende. Brian Kaslund er ked af situationen, men han kan ikke selv fortsætte, fordi han flytter fra Sønderborg. Derfor efterlyser han nye kræfter, som kan føre foreningen videre. - Det eneste, det kræver, er tid og et godt hjerte. Det er i den gode sags tjeneste, at man viderefører foreningen, siger Brian Kaslund og fortæller, at foreningen sidste år hjalp 100 familier i Sønderborg Kommune. 'En god jul for alle' har eksisteret siden 2010, og deres penge har gennem årene rangeret fra 80.000 til 300.000 kroner. Pengene, der både kan være i form af bidrag og gaver, går til familier og enkeltpersoner i Sønderborg Kommune, der ikke har så meget.