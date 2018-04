Én frokost, 150 mænd og underholdning i høje hæle

For tredje år i streg kunne Forsamlingsgården Sundeved holde herrefrokost for 150 mænd. Alle mødte op i skjorter og jakkesæt med undtagelse af den hemmelige gæst, hvis klæder glitrede lidt mere.

Han har i år lokket Poul Jørgen Stamp med, og selvom det er første gang, Poul er med, kan han allerede genkende flere af ansigterne i mængden. Billetterne købes nemlig gennem ambassadører, som er udvalgt. Det gør, at billetterne kommer længere omkring.

Det er for tredje år i træk blevet tid til herrefrokosten i Vester Sottrup. 150 billetter er købt, og de mange herrer er alt fra 30 til 85 år gamle. Opfordringen lyder på pænt tøj.

Den åbne mikrofon

Det er formanden for Forsamlingsgården Sundeved, Mogens Dinsen, der holder velkomsttalen. Han kommer med noget praktisk og en opfordring til at komme op senere og gribe den "åbne mikrofon". Sidste år var der succes med gode vittigheder fra herrerne, og det håber de at kunne gentage.

Da Mogens Dinsen nævner datoen for næste års herrefrokost, får han et par "vi kommer" med sig. Opbakningen til arrangementet er ikke at tage fejl af.

- Det handler om at få folk til at samles og mødes. Det er det sociale sammenhold, siger Mogens Dinsen.

På menuen står der blandt andet solæg, tarteletter og kalvekød. Senere kommer pølsevognen til de, der begynder at mærke sulten igen.

Baren er åben og i brug fra de første gæster træder ind. Der er vin, øl og shots, og særligt shots er populære, for beholderne til dem kan herrerne bygge tårne med.