En epoke er slut: Kendt bilcenter er snart helt væk

SIB er travlt i gang med at rive S.H. Bilcenter ned, som skal erstattes af et stort butikscenter.Foto: Timo Battefeld

SH Bilcenter overfor Bilka vil om kort tid være helt væk fra jordens overflade. Allerede i februar begynder opførelsen af et nyt butikscenter på grunden.

Sønderborg: Otte mand plus et udsnit af store maskiner arbejder i øjeblikket med at rive SH Bilcenter i Center Øst på hjørnet af Grundtvigs Allé og Stenager ned. Den ene værkstedsbygning samt en del af de to udstillingshaller er allerede væk. - Alt er gået efter planen. Som alt muligt andet vi laver kræver opgaven en grundig forberedelse og køreplan. Vi har været ekstrem grundige med på forhånd, at få undersøgt alle konstruktioner og analyseret vægge, lofte, vinduer og gulve, fortæller Torben Golles, direktør og medejer af Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning, der er hyret ind som entreprenør på opgaven. Lige før jul gik nedrivningen af SH Bilcenter i gang. Først indvendigt med miljøsikring og demontering af for eksempel døre, lofte og vinduer. I alt er der små 3.000 kvadratmeter, som skal rives ned, hvilket vil være gjort meget snart. - Allerede i uge 6 begynder vi at lave det første kloak og fundament, og så kører det ellers derud af, siger Lars Juhl, der er projektchef i SIB.

Krævende og spændende opgave I uge 10 vil de første betonelementer ankomme til SH Bilcenter-grunden. Fra uge 5 begynder nedrivningen af nabobygningen, hvor Dansk Revion i dag har kontorer. Begge matrikler er købt af Hanssen Ejendomme og vil blive slået sammen til en grund. På den skal SIB i gang med at opføre et indkøbscenter på 8.000 kvadratmeter for Hanssen Ejendomme. I stueetagen skal der være fire butikker. Det drejer sig om BabySam og MaxiZoo samt yderligere to forretninger, som har indgået aftale om lejemål men ikke ønsker deres navne offentliggjort endnu. På hele første etage rykker Bowl'n'Fun ind med 14 bowlingbaner, restauranten The Grill, legeland og andre aktiviteter for familien. Kæden har i forvejen 15 centre rundt om i Danmark. - Det er en krævende opgave, når bygningen skal rumme fem forskellige lejere. Men også en kanon spændende opgave her lige i vores egen baghave, siger SIB-direktøren.