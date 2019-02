En dag i selskab med sig selv er både hårdt og lærerigt

Stilhed og retræte kan være en kærkommen lejlighed til at stoppe op og se på sig selv på en ny måde, og det har mange behov for i en stresset hverdag.

NYGÅRD: En dag i stilhed i selskab med sig selv og andre uden at mæle et ord! For nogen lyder det vel nærmest som et skræksenarie. For andre vil det at beskæftige sig med sig selv være noget, de udlever i hverdagen, måske blot med den forskel, at man ikke er vant til at holde sin mund i så lang tid ad gangen. Lørdag arrangerede mindfulness-instruktør Kari Bjerke for fjerde gang stilledag med retræte fra hverdagens stress og jag og mulighed for at koble af fra en lind strøm af mobiltelefonbeskeder og andre presserende gøremål. Det er at vise omsorg for sig selv på en måde, som de færreste er vant til, og som i virkeligheden er meget krævende og personligt udfordrende. Mange - måske ikke mindst kvinder - opfatter tavshed i andres selskab som et krisetegn og en barriere, der skal overvindes for at samtalen i gang. De færreste er sig bevidst, at det kan være en lettelse og en sjælelig lindring at give slip på samtalen og lade tankerne flyve og gøre hovedet frit. Det går en stilledag ud på. En halv snes mennesker hovedsageligt kvinder mødes midt på formiddagen i det gamle jagthus Nygårds naturskønne omgivelser. Efter en kort præsentationsrunde, indfinder stilheden sig. Den eneste tale er instruktør Kari Bjerke, der opfordrer til at finde den indre ro, beskæftige sig med sig selv og at gøre alting langsomt. Der Hatha yoga, hvor kroppen strækkes ud. Allerede undervejs til Nygård i Nørreskoven kører tankerne i hovedet. Er aftalen med fotografen på plads, og hvad skal klares og koordineres, inden de syv timers tavshed skal bringe sindet til ro. Tankemylderet kværner fortsat på måtten under øvelserne og spadsereture i Nørreskoven. De foregår hver for sig. Det er den bedste måde at gå ind i sig selv på.

Eftertanke En stilledag er en mulighed for at stoppe op og holde pause fra hverdagen ved at tie stille og gå ind i sig selv. Mange kører meget på rutinen uden at stoppe op og mærke, hvor man er i livet. Man kan hurtigt miste fornemmelsen af, om man er på rette kurs i en verden, hvor meget handler om at gøre, og ikke om at være og tage sig tid til eftertanke og omsorg for sig selv. Det giver stof til eftertanke, at så mange mennesker har diagnoser som stress, depression, dårlig livskvalitet og lider under hverdagens pres i en grad, så de er tiltet under vægten. Behandlere som mindfulness-instruktører har til stadighed mere at gøre med den lange række af dårligdomme, mennesker i deres bedste alder lider under ofte som følge af hverdagens stress og jag - det, vi byder os selv, og som jobbet og omverdenen kræver af os. Den blomstrende pallette og lange lister af behandlere og nye metoder er svært at forene med, vi skulle være verdens lykkeligste folk. Hvad er det, der gør, det moderne menneske kommer under sådan et pres? Folk er ikke bare forbigående dårlige, de har langvarige kroniske diagnoser, der gør det svært nogensinde at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der er i høj grad grund til at gøre sig tanker om, hvordan man tager de mange stress-relaterede lidelser tidligere i forløbet, og at det bliver acceptabelt på lige fod med alt andet at give sig lov til retræte og til at gå ind i sig selv og gøre sig fri af det udefra kommende pres for selv at kunne blive et helt menneske.

Foto: Ludvig Dittmann Udsigten over bæltet fra stenhøjen ved den gamle skovfogedbolig Nygård er et sted, hvor man kan hvile hovedet og lade tankerne fare. Foto: Ludvig Dittmann

Minestronesuppe og boller I køkkenet med en fantastisk udsigt over Lillebælt er Karis mand Kaj ved at lave minestronesuppe og hjemmebagte boller. Der breder sig en duft af hjemmebag og krydderurter i det tidligere jagthus' og skovriderboligs gemakker. Det er dejligt at have veltillavede retter og appelsinkage til kaffen at glæde sig til under dagens strabadser. At holde mund under måltidet er noget af det sværeste, da det i reglen er der, samtalen finder sted. Deltagerne spiser langsomt og kigger ud ad vinduet på staldbygninger, marker, bevoksning og bæltet. Sidemandens gumlen på sprøde boller og kandiserede mandler nærmer sig støj, når der ikke er nogen, der siger noget. Kampen for at få plasticindpakningen af tebrevene fra English Teahouses Holliday Collection knitrer i øregangene, og man tænker, får hun da ikke snart hul på den plasticstrimmel. Stakkels Kaj laver fantastisk mad, men han får ingen tak. Der hersker absolut tavshed i køkken og stue. Det kan også være befriende ikke at føle sig forpligtet til smalltalk. Det er en anden form for givende samvær at spise i tavshed.

Foto: Ludvig Dittmann Kari Bjerke har selv gennemlevet livskriser, og som socialrådgiver med en gren af psykoterapi og mindfulness-instruktør har gjort sig erfaringer med, hvordan man kan drage omsorg for sig selv ved at være stille og kaste hverdagens pres af sig. Foto: Ludvig Dittmann

Fugleflugt Foråret gør sit indtog, og der er smukt i Nørreskoven og langs stranden ud for Nygård. Bækken risler, og et højt stormskadet træ, hvis grene stikker i alle retninger, knager lige så meget som kroppen, når den bliver strakt i vejret på yogamåtten. En rovfugl svæver frit over marken - det er vist en musvåge. Den er lys på brystet og tager et langt svæv. Den må være mindful og tankefri, som den ligger der i luften med vingerne strakt ud og betragter landskabet og måske et kommende bytte under sig. Tilbage på måtten er det tid til body scan. Mærk dine tæer, dine fodsåler, læggene, lårene, lænden - ja, den værker - men er der en smerte, så mærk efter, og accepter, det er sådan, det er. En fikseret siddestilling i for lang tid ad gangen i en kontorstol kan mærkes i kadaveret, men her drejer det sig heldigvis ikke om at gennemgå telefonlisterne over speciallæger og fysioterapeuter, men om at lade det være og finde sig til rette i det, som Kari siger. Der er 40 minutters hvile efter body scan. Var man ikke faldet i søvn før, gør flere det nu. Hvor kan man ellers tillade sig en på øjet i andres selskab. Det er befriende og så afslappende, at det er svært at rejse sig fra måtten igen.

Foto: Ludvig Dittmann Ti stole venter på folk med alskens ondt i livet eller blot en trang til for en gangs skyld at gøre noget for sig selv i tavshed en dag. Foto: Ludvig Dittmann

Stress og depression Der kan være mange grunde til at gå til mindfulness og stilledag. Stress er et gennemgående tema, depression, skilsmisse, ønsket om at få styr på de mange tanker i hovedet, eller at familien har givet en stilledag i fødselsdagsgave. Kari Bjerke har selv haft stress og andre livskriser. Hun lader deltagerne fortælle om deres tilstand og diagnoser uden at udfritte dem. En dag i tavshed skal give fred og afklaring. En trang til altid at ytre sig om alverdens trakasserier kan måske vendes til en dyb indånding og en indre ligevægt. Det er ikke noget must, men det kan være en metode. En dag væk fra sms'er, chats, huslige og familiære pligter eller ansvaret for andre menneskers mange problemer er et åndehul, man bør unde sig selv og tage med ud i det videre liv.

Foto: Ludvig Dittmann Der er mange skygger i tilværelsen for det fortravlede, forjagede menneske, men der findes metoder til at leve med dem eller blive dem helt kvit, fordi de måske i virkeligheden fylder for meget.Foto: Ludvig Dittmann

Åndedrættet Dagen går med at trække vejret dybt ind og følge sit åndedræt. Vær til stede i nuet. Smag på maden og hvil i det, du gør, hvad enten det er at børste tænder eller drikke kaffe, lyder rådet. Efterhånden forsvinder tankerne ud af hovedet. Der er ligesom ikke mere at tænke på. Under dagens sidste meditation i lotusstilling på måtten er det muligt at tømme hovedet for tanker. Da er det som at være musvåge i frit svæv på himlen uden at hæfte sig ved tankespind og tilværelsens tyngdepunkter, som er forsvundet ud i den blå luft.

Foto: Ludvig Dittmann Karis mand Kaj Jensen laver dejlig mad som langtidshævede, hjemmebagte boller, men det er utaknemmeligt, hvis man gerne vil have ros, for deltagerne i en stilledag siger ikke et ord.Foto: Ludvig Dittmann