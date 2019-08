En aften med rap i Mølleparken

Sønderborg: Med rapperne Gilli og Kesi på friluftsscenen Mølleparken kommer der gang i byparken lørdag aften.

Kesi var tidligt banen og fik en pladekontrakt som 19-årig. I dag er han 26 år, og i 2014 gjorde kæmpehittet 'Søvnløs' Kesi landskendt. Han har siden fulgt succesen op med hits som 'Mamacita', 'Følelsen' og 'Rica,' hvor Gilli er gæsteartist. Kesis popularitet rækker langt udover hitlisterne. I foråret 2018 spillede han en fuldstændig udsolgt landsdækkende turné.

Inden Kesi går på scenen, leverer rapperen fra Rødovre, Gilli, en koncert, der sætter rammerne for denne store rap og hip-hop aften. Gilli har de seneste to år gjort sig stærkt bemærket i toppen af de danske hitlister. I november 2017 var han nomineret ni gange ved Danish Music Awards, hvor han tog tre priser hjem for Årets Danske Udgivelse, Årets Solist og Årets Sangskriver.

Med langt over 100 millioner Spotify streams kan Gilli ikke løbe fra sin enorme popularitet, som drives frem af hitsingler som 'Oui', 'C'est la vie' og 'Su Casa', hvor Kesi er gæsteartist.

Gilli går på scenen kl. 20.00, og kl. 21.45 er det Kesi, der går på scenen. Sønderborg Handel inviterer til forfest med musik på Rådhustorvet i Sønderborg kl. 16-18.

Det er Kultur I Syd, som står for koncerterne, som er med på partoutkortet til Rock i Mølleparken, men der er også sat et begrænset antal billetter til salg. Billetter til aftenen koster 200 kroner og kan købes på www.billetsalg.dk