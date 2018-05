En aften med minder og glæder

Fredag aften blev Danmarks befrielse for 73 år siden mindet i Gråsten ved oberst Paludan-Müllers mur.

Gråsten: Afslutningen på de onde år under Anden Verdenskrig blev fredag aften mindet i Gråsten. Cirka 80 mennesker var mødt op for at deltage i mindehøjtideligheden, hvor der blev lagt kranse fra blandt andre 4. Maj Komiteen, Sønderborg Kommune og grænsegendarmerne. Ingelise Schmidt fra Gråsten møder op hvert år til mindehøjtideligheden. - Det er en tradition, fordi vi bor i byen og bakker op om de ting, der sker, sagde Ingelise Schmidt. Anne Hansen er tilflytter fra Padborg. - Jeg er med, fordi der er ting, der ikke skal glemmes. Jeg kommer fra Padborg og deltog der altid i mindehøjtideligheden i lejren, sagde Anne Hansen. Peder Damgaard fra 4. Maj Komiteen bød velkommen. - Efter fem års besættelse var Danmark atter frit. Vi mødes her for at mindes og glædes over, at Danmark er et frit land, sagde Peder Damgaard, hvorefter der blev lagt kranse ved mindemuren samt mindepladen for de faldne grænsegendarmer.

Fakta Oberst Svend Paludan-Müller blev dræbt i sin embedsbolig den 26. maj 1944. Han var chef for Grænsegendarmeriet og boede i embedsboligen nær Gråsten Slot med sin kone, Ragna, og datteren, Dagny. Under Anden Verdenskrig lagde han ikke skjul på sin modstand mod tyskerne. Den 26. maj 1944 kom Gestapo for at hente obersten, som barrikaderede sig i huset sammen med hustruen, datteren og en tjenestepige. Den lokale præst fik lov til at redde de tre kvinder ud under et ophold i kampene. Men obersten blev i huset og blev dræbt under kampen, hvor huset blev brændt ned.

Vigtig tradition Mindehøjtideligheden fortsatte i Gråsten Slotskirke med en mindegudstjeneste. Derefter var der mindehøjtidelighed ved frihedsstatuen ved rundkørslen. Claus Klaris, der er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, holdt tale. - Det er en vigtig tradition at mødes her og mange andre steder for at mindes dem, der kæmpede for vort land. De mange, der mistede livet, de mange hustruer, der mistede deres mænd. Børn blev faderløse og forældre mistede deres voksne sønner. Vi mindes i dag frihedsbudskabet for 73 år siden. Når jeg står her sammen med jer, kan man fornemme hvor fantastisk, det måtte have været at høre frihedsbudskabet den 4. maj om aftenen, sagde Claus Klaris.