Emil fra Lønneberg holder stadig

I Folketeatrets udgave af Emil-historien begynder løjerne også straks med den berømte musefælde, for far Anton er altid uheldig, og det går altid ud over Emil, der jo slet ikke er en skidt knægt, men faren og en stor del af hans omverden misforstår hans hensigter. Ja, vi kender historierne med musefælden, suppeterrinen, flagstangen, pølsespisningen, musen i fru Petrells taske, der medfører de mange ture til værkstedet. Og man fryder sig over de næsten 100 træfigurer, han sidder og snitter under sin stuearrest. Man tænker ved sig selv, hvordan give den berømte TV-serie nyt liv - eller de skønne bøger for den sags skyld.

Jeg var i Det kgl. Teater for en uge siden og se Amadeus. Også denne handling er velkendt via filmen, men det nye og forfriskende var at se, opleve musikerne gå rundt på scenen, så musikken og replikkerne understøttede og berigede hinanden. Det er samme greb Folketeatret har benyttet sig af, hvilket gav en ekstra dimension til handlingen - den handling, der er så velkendt.

Men det lykkes for Folketeatret på grund af musikken. Hver figur og hver stemning får sit instrument. Instrumenterne klarinet, mandolin, trommer, bas, harmonika, fløjte etc. kommer og går på scenen og bliver en helstøbt del af forestillingen. De svenske folkemelodier, folkeviser og hele forestillingen er gennemsyret af svensk stemning fra de smukke kostumer, fine kulisser til altså musikdelen. Musikken giver fylde, angiver stemningsskift og følelser. Lines helt specielle måde at bruge bassen på, da hun bejler til Alfred er virkelig rørende og irriterende - netop som Line er. At integrere musikken i handlingen er et kunstgreb, der formidler fortællingen på en ny og overraskende måde.

Kommandusen

Der er også en del fine greb, vi kender fra børneteatret - hvordan hejse Ida op i flagstangen? Nå, der er ingen flagstang, så har de sprunget den over blev mit seksårige barnebarn og jeg enige om, da vi sad og granskede kulisserne, inden det hele tog sin begyndelse. Jo, var der ikke noget vandret der med en knop på? Nå, det måtte vise sig. Og Ida blev hejst op netop der, men vi så det knap nok, for Emil hejste dukke Ida op i en lille flagstang, vi sætter ved døren til fødselsdage. Derved opnåedes en lethed, for at hejse et voksent menneske op et par meter virket let gumpetungt. Men vores opmærksomhed blev flyttet på ret genial vis.

Før pausen var vi i ren svensk sommerlig bondegårdsidyl, og hvor var det befriende med vinter og grå nuancer i anden del. Her stiftede vi bekendtskab med den sociale bagside: fattiggården og dens fattiglemmer, der blev behandlet så usselt af Kommandusen (en vidunderlig Lindgrensk benævnelse), og jeg skal love for, hun kommanderede rundt med de stakkels lemmer og snød dem for det, der retteligt tilkom dem. Emils sociale indignation blev vakt, og han sørgede for handling. Kommandusen havde snydt dem for deres julefest, så det måtte Emil tage sig af, og så måtte han jo tage skraldet senere. Det smukke var jo så faren, der så sin søn i et nyt lys, og ærlig talt: "Hvad er der i vejen med kartofler, flæsk og løgsovs," som de jo så måtte servere for gæsterne på Katholt efter Emils helt specielle julefest for lemmerne. Og hvem faldt i ulvefælden, som han havde konstrueret efter at Tyttebærmajas dramatiske fortælling, vidunderligt spillet af Lisbeth Gajhede. "Godt" hviskede mit barnebarn skadefro.