Elstrup Mølle får et løft

Elstrup: Fonden Elstrup Mølle og Møllerimuseum har fået 100.000 kroner fra Sydbank Fonden til en større istandsættelse.

Samtidig skal Fonden Elstrup Mølle og Møllerimuseum erhverve Elstrup Mølle fra 1859 med mølle og øvrige bygninger og istandsætte de eksisterende bygninger på ejendommen.

Dermed er der lagt op til en større satsning, der skal vise omverdenen, hvordan en typisk mølle i Sønderjyllands har fungeret.

- Vi har kontakt til Aarhus Universitet for om muligt at få hjælp til registrering og dokumentation af alle møllens genstande og inventar og af selve historien. På den måde håber vi at få et materiale, som også kan bruges til at formidle møllens historie blandt andet overfor skoler, og turister, lyder det fra Aase Nyegaard, formand for Fonden Elstrup Mølle og Møllerimuseum.

Projektets formål er at få restaureret Elstrup Mølle, der er en af landets ti mest bevaringsværdige vindmøller. Blandt andet skal det vise, hvordan især Elstrup Mølle som en sønderjysk mølles udvikling under hertugdømmerne og frem til 1920, adskiller sig fra det øvrige Danmark.

Projektet er fremtidssikret ved at der er stiftet en forening, Elstrup Mølles Venner, og der oprettes en fond - Fonden Elstrup Mølle og Møllerimuseum.