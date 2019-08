Ellen blev taget imod med flag og brede smil: - Det er en skøn dag

Søby/Fynshav: Sønderjyderne stod klar på havnen med flag og brede smil, da E/F Ellen anduvede Fynshav klokken 7.27 torsdag morgen med cirka 75 passagerer ombord.

Ole Wej Petersen (S), borgmester på Ærø, var en af de første, der gik i land i Fynshav, hvor han trykkede hånd med Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S).

- Det er en skøn dag, og jeg er glad på Oles (Wej Petersen, red.) vegne, at færgen nu er i drift. Det er fantastisk at være med i en tid, hvor det rykker på den grønne omstilling, siger han.

Den sønderborgske borgmester kommer fra tid til anden på Ærø, og han er overbevist om, at båndet mellem Ærø og Sønderjylland bliver stærkere med elfærgen.

- Om cirka 14 dage skal det sønderborgske økonomiudvalg besøge Ærø, hvor vi skal holde møde med det ærøske økonomiudvalg. Der skal vi blandt andet tale om, hvordan vi kan styrke vores samarbejde, siger han.

Sønderborg Kommune har i en årrække støttet Søby-Fynshav-ruten med en million kroner årligt, men kommunen trak i 2012 støtten tilbage.

Erik Laurtizen vil ikke love, at støtten kommer igen, selvom der nu er kommet en ny el-færge mellem Ærø og Als.

- Det er nok noget, vi skal tale om på mødet med økonomiudvalget, men der er jo også andre gode måder, vi kan støtte hinanden på. Vi kan for eksempel samarbejde om uddannelser og sørge for, at vores unge bliver sendt de rigtige steder hen, siger han.