ALS: Det er fantastisk skønt at se, de ekstraordinære tilladelser, vi har været med til at sikre til turistprojektet på Nordals, nu bliver ført ud i livet med stor hjælp fra Danfoss og Linak. Det er storsindet af de to virksomheder. De bærer langt over den vægt, man havde kunnet forvente, de to familier ville løfte.

- Vi håber, den ny regering vil levere på infrastrukturen. Enhedslisten og SF går ikke ind for en Fyn-Als bro. Jeg håber, trafikminister Benny Engelbrecht får sine samarbejdspartnere overbevist om, vi skal have broen. Det betyder også noget at kunne skære 130 kilometer af den sydgående trafik. Det må også være en grøn løsning. Vi bakker fuldt op om en udvidelse af Madeskov-vejen. Der er risiko for trafikprojekter med den ny regering. Vi må teste den på, om den også mener det, når den siger, den vil investere i vores del af landet. Det må vi holde den op på, siger folketingsmedlem og tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Venstre, om investeringen på 1,3 milliarder kroner i Nordals Resort og de perspektiver, det giver.