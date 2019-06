Ellen Trane Nørby takker vælgerne for et rigtig godt valg

SØNDERBORG: - Vi er glade for, det er lykkedes at farve Sydjylland blå igen. Jeg har haft et rigtig godt valg med en lille fremgang i Sønderborg, og det er jeg rigtig glad for. Et stort tak til alle, som har stemt på mig og givet mig et godt rygstød til det kommende folketingsarbejde, sige fungerende sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der i øjeblikket har passeret 11.000 stemmer i Sydjyllands Storkreds.

- Mine stemmer er arbejdende stemmer for Syd- og Sønderjylland, uddannelsespladser til landsdelen, en Als-Fyn Bro og en udvidelse af Madeskovvejen, siger Ellen Trane Nørby, der er sundhedsminister i en fungerende regering, indtil Mette Frederiksen i givet fald har fået dannet sin bebudede socialdemokratiske mindretalsregering.

- I Sverige tog det jo et halvt år at danne regering, siger sundhedsministeren med en opfordring til Mette Frederiksen om at søge indflydelse ind over midten i stedet for at regere på Enhedslistens nåde.

- Vi har kørt en stærkt kampagne og knoklet og kæmpet. Det er dejligt, Venstre har fået så godt en valg. Jeg har hørt mange gange, at jeg jo er sikker på at blive genvalgt, og at vælgere overvejede at give andre Venstre kandidater deres stemmer, fordi jeg sad sikkert i sadlen. Sådan noget kan godt gøre én nervøs. Det var blandt andet det, der skete for Peter Christensen i Tønder kredsen. Vi har seje organisationsfolk, som har gjort et kæmpemæssigt stykke arbejde. Det vil jeg gerne sige dem tak for, siger Ellen Trane Nørby, der i øjeblikket er på vej til valgcafé i Kolding, mens hun har et vågent øje på fintællingen.

Hun startede dagen med at tage valgbannere ned i markerne omkring Sønderborg, indtil et regnskyl satte ind.

Hun fik 6365 stemmer i Sønderborg ved valget onsdag mod 6027 ved valget i 2015. I øjeblikket ser det ud til, hendes partifælle i Vejle Christoffer Aagaard Melson står til at blive valgt til folketinget for Venstre, mens Landbo Syds formand Mogens Dall tilsyneladende ikke får held til at sikre sig et sæde på tinge.