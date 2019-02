Ellen Trane Nørby freder nødbehandlerbil i ny sundhedsreform

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lover, at sundhedsreformen ikke vil ændre på nøbehandlerbilen ved Danfoss. Sent mandag besøgte hun bilen.

Nordals: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) deltog forleden i Venstres generalforsamling på Nordals, i Sønderborg og på Broagerland. I den forbindelse var hun også forbi nødbehandlerbilen på Nordals.

- Nødbehandlerbilen på Nordals skaber tryghed i et område, som mange ellers vil kalde et yderområde. Men for mig er det ligegyldigt om man bor i Pøl eller på Perlegade i Sønderborg by, alle har i min verden krav på hurtig akuthjælp, siger Ellen Trane Nørby.

Regeringen fremlagde i januar måned et udspil til en sundhedsreform. Men det vil, ifølge ministeren, ikke ændre på nødbehandlerbilen.

- Det beredskab vi kender i dag, fortsætter også efter sundhedsreformen. Det gælder nødbehandlerbilen, såvel som akutberedskabet i resten af Danmark. Med sundhedsreformen vil vi tilmed styrke akutberedskabet med 10-15 ambulancer eller lægebiler, for der er sorte pletter på landkortet, hvor beredskabet skal være hurtigere fremme, siger Ellen Trane Nørby, der er valgt i Sønderborg.