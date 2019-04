Elfærgen Ellen på første sejlads mellem Ærø og Als

Forsinket to år

Færgen er to år forsinket og er blevet dyrere, end beregnet. EU har betalt 119 millioner kroner til projektet, mens Ærø Kommune har betalt 100 millioner kroner.

- Det er en stor milepæl, at vi har prøvesejladsen i dag. Der har været udfordringer, og færgen er to år forsinket. Derfor er det en milepæl for os og alle partnerne, at vi er kommet hertil, og at det virker. Vi havde ikke forventet, at det her ville tage så lang tid. Som virksomhed er vi nok lige små nok, så det kommer til at gå ud over økonomisiden i forretningen. Rent fagligt kan vi sagtens følge med, og vi forventer at få nye ordrer på baggrund af denne opgave, siger Roar Falkenberg.

Det er Danfoss Editron i Finland, der har leveret det elektriske styresystem til færgen. Det bliver Christina Clausen fra Danfoss, som skal svinge champagneflasken, når elfærgen skal døbes formentlig den 1. juni.

Derefter overtager Ærøfærgerne færgen, som skal sejle mellem Fynshav og Ærø samt Fåborg og Ærø.