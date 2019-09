Elfærgen Ellen er aflyst på grund af fejl i kontrolsystemet, og færgen sejler derfor heller ikke hele tirsdagen. Færgedirektør Keld Møller ved ikke, hvorfor færgen sejler igen, men han fortæller, at en tekniker arbejder på at løse fejlen.

Fynshav/Søby: Siden søndag middag har elfærgen Ellen, der sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als ligget stille på grund af en fejl i kontrolsystemet.

En tekniker fra Danfoss har arbejdet på at løse problemet siden søndag aften, men fejlen er der stadig, og færgen er derfor også aflyst tirsdag den 10. september, fortæller færgedirektør Keld Møller.

- Der er nogle uhensigtsmæssigheder i kontrolsystemet, og dem forsøger en tekniker fra Danfoss nu at løse. Noget er løst, mens andet stadig driller, forklarer han.

I denne uge er det også meningen, at nogle af batteristrengene i elfærgen skal skiftes ud.

- Det er noget Danfoss og Leclanché (batteriproducenten i Schweiz, red.) står for, og det er ikke noget, som Ærø Kommune kommer til at betale for. Det er en del af garantien, siger Keld Møller.

Resten af batterierne skal udskiftes i perioden 11.-21. november, og der vil færgen blive taget ud af drift.

Vil I indsætte Skjoldnæs på ruten, mens Ellen får skiftet batterier?

- Nej, det svarer til en almindelig dokning, så det gør vi ikke, siger Keld Møller.

Når Ellen har fået skiftet batterier i november, håber færgedirektøren at færgen kan komme op over fire daglige ture.

- Vi starter med at sejle med fire ture, og når vi kan se, at den kan klare yderligere, skruer vi op til fem daglige ture, siger han.