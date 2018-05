Elevrådet har givet bolden op

Guderup: - Jeg bliver stolt af at se sådan noget. Det er rigtigt fedt og ekstra stærkt, at I selv har skabt det. Det er kun blevet til noget på grund af, at I ville det.

Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune, fandt de store ord frem, da han tirsdag eftermiddag holdt tale på Nørreskov-Skolen i Guderup. Ude i den indre skolegård, der fortrinsvis bruges af de ældste klasser, var elever og lærere samlet for at indvie en ny multibane, som skolens elevråd selv har indsamlet penge til.

Først argumenterede elevrådet sig til 100.000 kroner ud af den million kroner, byrådet hvert år afsætter til den kommunale folkeskolens 17 forskellige elevråd. Herefter gik de i gang med at finde sponsorer.

140.000 kroner kostede banen, der egentlig bare ligner et kæmpestort bur. Men i buret kan eleverne kaste sig over alle former for boldspil, f.eks. fodbold, basket, håndbold eller hockey uden at andre risikere en bold i hovedet.

- Indtil nu har vores udearealer ikke været særlig interessante. Ofte har vi bare haft lyst til at blive indenfor, for man kunne ikke spille med læderbold her uden at komme til at smadre et vindue, forklarede Lærke Hjorth Andersen fra 7. b.