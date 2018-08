Elev fra Sønderborg fik svar fra præsident Macron

Sønderborg: Det franske statsbesøg er slut, men tirsdag eftermiddag mødtes præsident Macron med statsminister Lars Løkke Rasmussen i Det Kongelige Bibliotek for at diskutere Europa og EU's fremtid med blandt andet studerende fra Københavns Universitet.

Begivenheden blev streamet live til flere danske biblioteker, herunder Biblioteket Sønderborg - og der var mulighed for at stille spørgsmål på sms. 2c fra Sønderborg Statsskole så med fra biblioteket, og deres lærer havde lovet kage, hvis en elev fik et spørgsmål igennem til den franske præsident. Klassen har for tiden om Europa og migration. Liv Richelsen stillede spørgsmålet: Hvordan vil et optimalt samarbejde se ud mellem Danmark og Frankrig i forhold til migration? Og netop det spørgsmål valget den franske præsident at svare på.

Man kan se livestreamingen her: https://www.youtube.com/watch?v=s_fxaj57iLg

/kat