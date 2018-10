Elektronikvirksomhed fyldte 50 i topform

Sønderborg: Der blev med god grund ikke sparet på noget, da Lodam Electronics mandag rundede de 50 år. Virksomheden har de senere år præsteret masser af vækst takket været en ambitiøs strategi med store investeringer i udvikling og nye forretningsområder.

- For os har været en fantastisk rejse, men kun takket være kunderne og ejerne. Vi er glade for at være en del af en familievirksomhed med et langsigtet perspektiv, sagde Henning Højbjerg Kristensen, som i 2013 overtog styring efter i 16 år, at havde haft en række andre funktioner i Lodam blandt andet teknisk direktør.

Den tyske topledelse samt 200-300 samarbejdspartnere, ansatte og venner af huset var mødt frem til jubilæumsreceptionen, som blev holdt ved hovedsædet på Kærvej. Til musik fra Hr. Jensens Jasskapel kunne de mange gæster nyde mad fra både Bella Italia, Huset Blom samt våde varer fra Wohlenberg og Kislings.

Lodam fremstiller højteknologiske produkter inden køl, varme og ventilation. Siden 2007 har virksomheden været ejet af den tyske familiekoncern Bitzer. Lodam er flere gange blevet kåret til en af de allerbedste arbejdspladser i Danmark.