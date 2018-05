Elbiler til musik og køreglæde

- En elbil skal slet ikke have så meget service. Og så er de sjove at køre i, man suser jo bare afsted. Vi kører også til Sydtyskland i den. Man skal stoppe undervejs, mens det skal man jo alligevel for at strække ben. Når man kommer tilbage, så er bilen ladet op, siger Birgit Aukpe.

Hun bruger bilen til at køre på arbejde hver dag. Bilen bliver ladet op en gang i ugen hen over en nat. Bilen har en rækkevidde på 150 kilometer.

- Vi har bilen på grund af miljøet, og så er det afgørende for mig, at jeg kan høre klassisk musik i bilen. Elbilen er stille, så jeg kan høre musikken. Det er fantastisk. Og så er der stor køreglæde i en elbil, siger Birgit Aukpe.

Biler er udfordringen

Elbilerne trækker mange mennesker til, som kigger på bilerne i solen. Der bliver snakket om fordele og ulemper hen over bilerne mellem ejerne og publikum. På havnen er der også mulighed for at prøve elbiler, hybridbiler og elcykler. Det er Sønderborg Kommune og ProjectZero, som har arrangeret eventen for at give borgerne mulighed for at prøve grønne køretøjer. Sønderborg Kommune vil nemlig være co2-neutral i 2029, og biler er en af de helt store udfordringer.

For Peter Rathje, direktør i ProjectZero, er denne dag vigtig for at udbrede kendskabet til elbiler.

- Spørgsmålet er, hvor meget det er muligt at flytte co2-målerne, når konjekturerne går op og afgifterne ned. Siden 2007 er der kommet 5000 nye biler til Sønderborg Kommune. Vi risikerer, at transporten bliver en kæp i hjulet på vores vision. Derfor gør vi en indsats for det. Man kan tage biogasbussen, gå, cykle, køre sammen eller bruge delebil, siger Peter Rathje, inden bilerne lister ud af slotspladsen igen og videre ud på landevejen.