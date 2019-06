El-færge 41 procent dyrere end budgetteret - Det er inden for skiven, siger borgmester

Efter næsten fire år og utallige forsinkelser kommer den endelige kommunale andel af regningen for el-færgen Ellen til at ligge 41 procent over det budgetterede. Borgmester Ole Wej Petersen (S) kalder det "skidt" men mener også, at de fleste budgetoverskridelser er inden for skiven af, hvad der er acceptabelt. Han støttes af professor i økonomistyring.