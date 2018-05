Ekstrabevilling sikrer hus til musik og fodbold i Mølleparken

Sønderborg: Pengene til et nyt fælleshus til fodboldklubben Sønderborg Fremad og foreningen Kultur i Syd er nu sikret.

Det har længe været et ønske for de to foreninger at opføre et fælleshus mellem friluftsscenen Mølleparken og fodboldbanerne. Når der er koncert i Mølleparken, bruger Kultur i Syd fodboldklubbens lokaler, som ligger mellem scenen og boldbanerne på Kærvej. Det betyder, at klubbens knap 400 medlemmer ikke kan benytte spille fodboldkampe fem-seks weekender i året.

Det nye fælleshus koster 15 millioner kroner. Fonden Mølleparken har samlet 7,5 million sammen, mens et flertal i byrådet sidste år satte seks millioner kroner af i budgetforliget for 2018. Nu har politikerne i udvalget for kultur, idræt, handel og turisme sat 1,5 millioner kroner af i en tillægsbevilling.

- Vi har afsat yderligere 1,5 million kroner, så man kommer i mål med det projekt, som man havde tænkt sig, siger udvalgsformand Stephan Kleinschmidt (Sl.P).

Pengene tages af kommunens kassebeholdning.