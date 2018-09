Ejendomsmæglere starter uafhængig forretning

Jytte Aaen og hendes to børn, Kia Hougaard og Jerik Hougaard, er gået sammen om at lave en ny forretning på det private boligmarked i Sønderborg. Selvstændighed driver værket ifølge familien.

Skiltene til facaden er bestilt under det nye navn 1ABolig, og inventaret er ved at være på plads til indretningen.

Sønderborg: Der er travlhed med at nå det sidste op til åbningsdagen. Håndværkere gør det mere end 400 kvadratmeter store lokale i Perlegade 46 klar til onsdag, hvor en ny epoke starter for ejendomsmæglerne Jytte Aaen, Kia Hougaard og Jerik Hougaard.

Lyst til nyt arbejdsliv

For familien er det en ny hverdag, som skal til at begynde. For en måned siden drev de Nybolig Erhverv i Sønderborg, som de solgte til René Damkjær og Hans Peter Poulsen, og i stedet for har de valgt at gå deres egen vej ved at være uafhængige.

- Vi har haft det i overvejelse i ganske kort tid, at vi gerne ville prøve det private boligmarked for os selv uden at være med i en kæde, og pludselig gik det stærkt med at blive etableret som selvstændig, siger Jerik Hougaard.

I mere end et årti har Jytte Aaen, Kia Hougaard og Jerik Hougaard været en del af Nybolig Erhverv, men lysten til at sælge huse for private rykker:

- Det er en drøm at kunne gå selvstændig efter alle de år, og vi får en friere hverdag ved at gøre tingene selv end ved at være med i en større virksomhed, siger Jytte Aaen.