Ejendomsmæglere: Feriebyen vil sætte ekstra skub i hussalget

Flere mæglere - heraf de lokale i Guderup - er enige om, at et ferieresort vil hjælpe boligmarkedet på Nordals yderligere på vej. Siden 2017 har der faktisk været en forbedring

- Det er fantastisk, og vi er meget heldige at have store virksomheder på øen, der vil investere i vores lokalområde. Det kan nogle gange være meget svært at forklare folk ude fra, hvor skønt et område hele Sønderborg Kommune er. Nu får flere turister syn for sagen. Det vil helt sikkert løfte salget mere end vi hidtil har set, siger ejendomsmægler Henning Brock fra home - en af de store mæglerkæder.

Store forventninger

Det er man enig i hos de to lokale mæglere i Guderup.

- Det vil så absolut hjælpe til, men der er faktisk kommet fint gang i salget de sidste par år med lavere liggetider. Planerne med ferieresortet har øget interessen, og for mange vil den naturlige reaktion nok være, at prøve at sætte huset til salg nu, siger indehaver af Nybolig Guderup, Ole Bredgaard.

Han bakkes op af ejendomsmægler Peter Støchel fra EDC Guderup.

- Den negative udvikling fra særligt før 2015 er vendt, men denne her nyhed kommer helt sikkert til at skubbe yderligere til salget. Der har jo været en mindre skepsis omkring resortet - om det nu bliver til noget. Også butikslivet vil få gavn af det med feriegæster, der bliver længere end blot en dag i Universe, siger Støchel og påpeger, at der har været et stigende salg i både 2017 og 2018. Samme tendens er fortsat ind i 2019.

- Faktisk mangler vi huse til salg i Guderup-området lige nu, tilføjer han.