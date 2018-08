Eje og Mads tog publikum med storm

Musikalsk Las Vegas stil er flyttet til Skovby. Man kan også kalde det Als Vegas. Her går Thomas Eje og kapelmester Mads Granum på scenen på et lille intimt spillested.

I hvert fald på landkortet, men det kan publikum ikke mærke, når Thomas Eje og kapelmester Mads Granum går på scenen i Kulturhuset Harbæksgaard på Nedervej i Skovby. Her har ægteparret Katherine Scrivens og Thomas Eje boet i ti år og tumlet med planerne om et lille koncertsted med plads til små hundred tilhørere. Først blev de gamle staldbygninger på 700 kvadratmeter omdannet til et større galleri, og nu er drømmen gået i opfyldelse med en sal, en lille scene og en bar med det underfundige navn "Numsen bar".

Kulturhuset Harbæksgaard, Nedervej 6 i Skovby på Als er rammen om en ny ekstra-koncert lørdag den 15. september kl. 20.00.Billetterne koster 415 kroner pr. person. Billetprisen indeholder underholdning to gange en time med en pause ind imellem.Thomas Eje satser på, at lave en pakke til busselskaber med spisning, underholdning og rundvisning i galleriet.Billetter kan bestilles på telefon 2142 0006 eller på email: thomaseje@thomaseje.dk

Improvisere

De er begge så gennemmusikalske og kan improvisere til hvilken som helst musikgenre. Og det gør de.

- Vi har skam en sætliste, fortæller Mads Granum grinende i pausen.

Thomas Eje kan spille på en lang række instrumenter, lave parodier på lige fra Osvald Helmuth til Louis Armstrong, Dean Martin og til Frank Sinatra. Og da han griber violinen giver han udtryk for, at han er betaget af den måde Svend Asmussen spillede på. En banjo ukulele kommer frem, og man ser George Formby foran sig. Og naturligvis manglede Victor Borges funnieste jokes heller ikke. Helt vildt var det, da Thomas Eje sang sin yndlingssang "New York, New York" med de ridser og skrammer på en lakplade fra slutningen af 70'erne.

Formidabelt var det også, da Thomas Eje og Mads Granum stod ved perkussion (slagtøj), eller da Thomas Eje greb guitaren og spillede Gary Moore's verdenshit "Still godt The Blues". Han fik også tordnende bifald, da han spillede på skrivemaskine.

- Det var Skovby-sangen, sagde han til stor moro for publikum og tilføjede, at vi skal sætte Skovby på verdenskortet.

Ejendomsmæglerparret Merethe og Henning Brock var begejstrede tilhørere.

- Det var godt iscenesat med Thomas Eje, som den underfundige type, sagde Henning Brock, mens Merethe Brock tilføjede, at Thomas Eje er god til at fange publikums reaktioner og helt klart giver udtryk for, at han er glad for at stå på egen scene.