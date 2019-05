Egens træner måtte sende sygt hold på banen

Egen: Da spillerne fra Egen UI's førstehold i serie 1 forleden kørte hjem fra en kamp i Horsens fik de mere end et uafgjort resultat med. For senere på dagen begynder de fleste for alvor at blive syge, så det står ud af begge ender, som træner Martin Prokopek Jensen udtrykker det.

Han tror, det er madforgiftning fra noget de har fået i bussen, eller at en af passagererne har været ved at blive syg. Man ved det ikke med sikkerhed. Men da Egen UI skal spille allerede igen få dage efter mod Ribe BK har de fleste været ved lægen og fået en erklæring, som er sendt til DBU, for at få kampen udsat. Det får de dog ikke godkendt, og holdet føler sig derfor nødsaget til at tage af sted med syge spillere.

- Der var spillere, som kastede op på banen og andre spillere, som måtte gå midt under kampen for at komme på toilettet, siger træner Martin Prokopek.

Kampen ender med et 4-1-nederlag til Egen UI.

- Det håber jeg ikke, at andre hold skal udsættes for. Det var godt nok uværdigt, tilføjer Martin Prokopek torsdag, hvor der stadig var syv spillere syge.

Lørdag kl.13.00 skal Egen UI spille hjemmebanekamp mod Vejle B, hvor træneren håber, at alle er friske igen.