Efterskole diskede op med masser af gode idéer

Nordborg: Drop stegen eller bøffen og snup i stedet en miljøvenlig og sund proteinbar med insekter. Det var et af mange idéer, som fredag blev præsenterede af eleverne på Nordborg Slots Efterskole.

- Det er vores generation, der skal redde jorden. Vi er nødt til at være mere bæredygtige og tænke mere over, hvad vi spiser. I stedet for store mængder kød vil der være bedre at producere og spise insekter, siger Victoria Malling Leth, der sammen med fire andre piger stod bag den alternative proteinbar.

Gruppen havde også haft fårekyllinger og buffalo-larver i spil som ingredienser i baren, men endte med melorme og græshopper, fordi de var smagsneutrale. Efter 4-5 prototyper var proteinbarerne, der også indeholdte mandler, æggehvider, chokolade, havregryn samt solsikke- og chiafrø klar til spisning.

- Vores kvindelige lærere har været åbne overfor det, mens det har været mere delt hos mændene. Folk er nødt til at blive omvendt. Se at insekter er lækkert mad, siger Freja Oline Westen.