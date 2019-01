Sådan skrotter du din bil

Er din bil blevet så gammel og slidt, at den ikke mere er brugbar som transportmiddel, kan du få en skrotpræmie på mindst 2200 kr. Det gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varevogne under 3500 kg. Der udbetales ikke skrotpræmie, hvis bilen er afmeldt før 1. juli 2000.



Du skal medbringe bilens registreringsattest og aflevere den til autoophuggeren. Er bilen allerede afmeldt og nummerpladerne afleveret, skal du medbringe registreringsattesten eller en blanket med en påtegning om at nummerpladerne er afleveret.



Når du afleverer bilen, skal autoophuggeren udstede en attest på bilskrotning. Attesten underskrives af autoophuggeren og dig. Hvis du ikke står som ejer af bilen på registreringsattesten, skal du kunne dokumentere, at du er ejer. Det kan ske med en slutseddel eller en kontrakt. Den sidst registrerede ejer, skal have underskrevet slutseddel eller kontrakt.



Kilde: FDM