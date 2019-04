Efter tyveri: Aflever tingene - vi ved hvem I er

Sønderborg Gardens loppemarked har fået stjålet kostbar porcelæn. Man har dog tyvene på overvågningsvideo, men opfordrer dem til at aflevere tyvekosterne under frit lejde, ellers anmeldes tyveriet til politiet.

Sønderborg: Sønderborg Gardens Støttekreds har jævnligt loppemarked, der skal give penge til den lokale gardes udgifter til ture, instrumenter og andet udstyr. Men ikke alle mener tilsyneladende, at der skal betales for tingene. I hvert fald opdagede formanden for støttekredsen, Jens Peter Jacobsen, et tyveri efter det seneste loppemarked.

Det er tale om en tekande og tre saltbøsser af stellet "Empire" fra porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl.

- Vi har desværre været plaget af tyveri i en del år og har løbende forbedret sikkerheden ved for eksempel at emballere og forsegle alle solgte varer og have kontrol ved udgangen. Denne gang havde vi så oprustet yderligere ved at opsætte kameraer forskellige steder, forklarer Jens Peter Jacobsen.