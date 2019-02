Efter stime af indbrud: 15-årig er varetægtsfængslet

Politiet synes tæt på et gennembrud i sag om en del af den seneste tids mange indbrud i Sønderborg-området. Torsdag var to lokale mænd i grundlovsforhør. En 15-årig blev fængslet i fire uger, mens en tre år ældre mand blev løsladt. Flere menes at være involveret.

Sønderborg: To unge mænd på bare 15 og 18 år sad torsdag eftermiddag i Retten i Sønderborg med krav fra anklagemyndigheden om varetægtsfængsling.

De to er sigtet for at være en del af en tyvebande, der i perioden fra midt i september sidste år til februar i år skal have begået 27 indbrud - primært i Sønderborg - med et samlet udbytte på godt 1,2 millioner kroner.

Hertil kommer formentlig et par hundrede tusinde kroner fra indbrud, hvor værdien af det stjålne endnu ikke er opgjort.

I forbindelse med indbruddene er der stjålet designmøbler, lamper, smykker, ure, tøj, parfumer, computere, mobiltelefoner og andet elektronik. Et af indbruddene var i Nakskov på Sydsjælland, hvor der blandt andet er stjålet designmøbler af Arne Jacobsen og Hans Wegner.

De to lokale mænd blev anholdt torsdag morgen og af anklagemyndigheden krævet varetægtsfængslet, mens yderligere opklaringsarbejde står på. Den 15-årige blev varetægtsfængslet i fore uger, mens den 18-årige blev sat på fri fod efter grundlovsforhøret. Begge nægter sig skyldige.

Yderligere en person er i forvejen fængslet i samme sag, mens endnu en formodet gerningsmand er på fri fod.

Derfor begærede anklageren dørene lukket, hvilket dommeren efterkom sagens omfang taget i betragtning. Blandt andet skal der også afhøres vidner i sagen, som ikke forud må kende til detaljer fra sagen.