Efter seriehærværk: 15-årig dreng er blevet varetægtsfængslet

Tønder/Aabenraa/Sønderborg: En 15-årig dreng fra Rødekro er ved et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger for groft hærværk for et sekscifret beløb.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Anklager Mathilde Sørensens sigtelse mod den 15-årige var syv forhold med hærværk, hvoraf han kun erkender et enkelt forhold. Anklagemyndigheden begærede herefter dørlukning med den begrundelse, at der er medgerningsmænd på fri fod. Begæringen tog dommer Mette Hartmann Andresen til efterretning.

Grunden til, at politiet har fået fat i den 15-årige, skyldes en banal færdselssag i Tønder søndag eftermiddag. Han kørte på sin tunede knallert ad Nørregade og blev standset lige ud for politistationen. Han blev vinket ind til siden, da en politipatrulje ville tjekke, om knallerten var tunet. Det holdt stik, og politiet beslaglagde knallerten. Det blev den 15-årige sur over og hævnede sig. Klokken 21.00 klatrede han over hegnet til selv samme politistation og kastede sten gennem ruderne til to private biler, der stod parkeret inde på politigårdens område. Den 15-årige blev anholdt på stedet.