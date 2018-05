Efter påbud får Sygehus Sønderjylland politisk ros for arbejdsmiljøindsats

Sønderborg: De tre sønderjyske sygehuse i Sønderborg, Tønder og Aabenraa er på rette kurs. Det mener Region Syddanmarks sundhedsudvalg, der 22. maj fik en orientering om fremdriften af administrerende sygehusdirektør i Sygehus Sønderjylland, Peter Fosgrau.

Sygehus Sønderjylland fik i 2017 fem påbud fra Arbejdstilsynet, der omhandlede uklare krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres, fysisk og psykisk vold, høje følelsesmæssige krav og mobning.

Sygehus Sønderjylland har med konkrete initiativer efterkommet påbuddet på tre af de fem områder og forventer at have de sidste to løst i den nære fremtid.

Arbejdet fra sygehuset ledelse og medarbejdere får ros af sundhedsudvalget.

- Sygehus Sønderjylland har håndteret problemerne på fornemste vis, og jeg synes, at medarbejdere såvel som ledelsen fortjener et stort skulderklap. Det er ikke nemt at ændre på arbejdsmiljøet, og alt falder ikke på plads fra dag ét, men de initiativer, som Sygehus Sønderjylland har sat i gang vidner om, at de tager det dybt seriøst, og at de er på rette vej, siger sundhedsudvalgets formand Poul-Erik Svendsen (S) i en pressemeddelelse.