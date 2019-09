Efter nyt giftfund: Danfoss står ved sit tilsagn om at bidrage til oprydning

Nordals: Danfoss melder sig klar til i et tæt samarbejde med Region Syddanmark og Sønderborg Kommune at få undersøgt forureningen ved Himmark Strand på Nordals.

- Vi er naturligvis meget kede af denne sag, og vi tager den meget alvorligt. Nu viser det sig, at graden af forurening er værre end først antaget. Det betyder, at behovet for at finde en løsning er endnu mere påtrængende, siger Danfoss' pressechef Mikkel Trane til JydskeVestkysten.

Danfoss og myndighederne har kendt til forureningen i årevis, men nye undersøgelser har vist, at den er langt værre end først antaget. Det er især fund af vinylklorid, der vækker bekymring.

- Som vi tidligere har tilkendegivet, står Danfoss naturligvis ved sit tilsagn om at bidrage til løsning af det forureningsproblem, som er konstateret. Nu skal vi have en endelig afklaring af omfanget, og så vil vi aftale parterne imellem, hvordan problemet løses, og hvordan de enkelte parter kan bidrage til denne løsning, understreger Mikkel Trane.

Danfoss har aldrig lagt skjul på, at den har deponeret affald fra produktionen ved Himmark Strand. Det skete i perioden 1950-1967, hvor det var fuldt ud lovligt.