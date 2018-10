Efter lang kamp mod skimmelsvamp og dårligt indeklima: Daginstitution får nyt hus

- Området stod først for, for det har lidt i længere tid. Børnehuset Møllegade kan ikke være tjent med at være blevet flyttet rundt med. Det var heldigvis nu mulighed for en løsning, hvilket jeg er enormt glad for siger Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Byrådet har i budgetaftalen for 2019 afsat hele 32 millioner kroner til opførelsen af en ny daginstitution på Møllegade/Søndergade med første spadestik næste år og indflytning i 2020. Den skal desuden have tilknytning til det naturformidlingscenter, man vil etablere på Kær Vestermark.

- Det er super dejligt. Det har vi ventet på længe. Vi glæder os helt vildt til at få en fast base igen, siger Tina Høst Guldmann, formand for forældrerådet de seneste godt fire år og mor til fire børn, som enten har eller går i børnehuset.

Lang politisk behandling

Allerede for 8-9 år siden begyndte forældre og personale i Børnehuset Møllegade at klage over dårligt indeklima. Det fik i sommeren 2013 Sønderborg Kommune at udføre en række målinger i institutionen. De viste så højt et indhold af CO2, at det kunne forklare klager over træthed, utilpashed og koncentrationsbesvær.

I 2015 forsøgte det daværende børne- og uddannelsesudvalg at løse det dårlige indeklima ved at reducere antallet af børn fra 83 til 65. I februar 2017 var meldingen fra samme hold politikere, at man inden sommeren 2017 ville tage stilling til, hvad der skulle ske med børnehuset, men det er altså først sket nu.

-Det er selvfølgelig lang tid. Det er desværre sådan i det kommunale system især ved så store beslutninger. Jeg vidste godt, det ville tage et par år fra den endelige beslutning og til det står færdigt, siger forældreformand Tina Høst Guldmann.

I slutningen af april i år blev børnehuset igen tvunget til at rive teltpælene op, fordi lokalerne på Voldgade var blevet solgt. I dag holder man til i Ulkebøl i den tidligere børnehave Spirrevippen. Den blev overflødig, da der blev bygget et nyt og stort børnehus ved Ulkebøl Skole.