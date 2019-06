Efter en lang kamp om søen: Så fik cykelfærgen endelig sin jomfrusejlads

Idéen om en cykelfærge mellem Tyskland og Danmark blev født for 25 år siden på Broagerland. Jura på søen har dog forsinket projektet voldsomt, men fredag morgen kunne båden Rødsand stævne ud på sin jomfrusejlads på en rute mellem Egernsund og Langballigau.

Egernsund: - I går fik vi en ny transportminister, og i dag sejler færgen, lød det indledende fra borgmester Erik Lauritzen(S), da han holdt tale forud jomfrusejladsen for cykelfærgen mellem Egernsund og Langballigau. - Men det ville nok være lidt billige point at score, fortsatte han efter latteren havde lagt sig. For er der noget, som har krævet tålmodighed og stort politisk arbejde, så er det netop projektet med cykelfærgen. Han nævnte desuden i sin tale, at der på sigt arbejdes med at finde en CO2-neutral løsning på et tidspunkt. Hele idéen til en cykelfærge blev søsat for nu 25 år siden hos Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug og herfra båret frem af lokale ildsjæle. Men det er desværre ikke altid nok. For man løb man ind i genstridige søfartsregler i international sø.

Jeg tænkte, det er jo bare et problem, som vi skal have løst. Siden har der samlet sig to ringbind med papirer, sagen været i hænderne på flere ministre og endda været vendt i EU. Ellen Trane Nørby(V)

Cykelfærgen Rødsand



Turene koster mellem 75 og 125 kroner samt 15 kroner for en cykel. Der sejles alle ugens dage - se fartplan på



Der er plads til 12 personer på Rødsand, der er bygget på værft i Norge og har Palle Heinrich. Den holder til i Mommark, hvor den kan chartres og jævnlig bruges til at sejlads til og fra danske øer.



Bag cykelfærgen står Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug, som fødte idéen for 25 år siden. Cykelfærgens Venner har med sponsorhjælp fra blandt andre SE Vækstpulje og Gråsten Teglværk arbejdet ihærdigt for projektet.



Juridisk tovtrækkeri om søfartsreglerne og sikkerhed i internationalt farvand har dog givet projektet en lang og svær fødsel.



Bag en stor portion af den politiske hjælp er tidligere minister og folketingsmedlem, Ellen Trane Nørby (V), som også var med på jomfrusejladsen 28. juni fra Egernsund. Tilbage fra middelalderen og frem til 1875 har der sejlet en færge mellem Brunsnæs på Broagerland og Holnis i Tyskland.Frem til og med 25. juli sejler båden Rødsand som cykelfærge mellem Egernsund og Langballigau med stop i Marina Minde og Brunsnæs.Turene koster mellem 75 og 125 kroner samt 15 kroner for en cykel. Der sejles alle ugens dage - se fartplan på www.cykelfærgen.info, hvor du også skal booke billet.Der er plads til 12 personer på Rødsand, der er bygget på værft i Norge og har Palle Heinrich. Den holder til i Mommark, hvor den kan chartres og jævnlig bruges til at sejlads til og fra danske øer.Bag cykelfærgen står Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug, som fødte idéen for 25 år siden. Cykelfærgens Venner har med sponsorhjælp fra blandt andre SE Vækstpulje og Gråsten Teglværk arbejdet ihærdigt for projektet.Juridisk tovtrækkeri om søfartsreglerne og sikkerhed i internationalt farvand har dog givet projektet en lang og svær fødsel.Bag en stor portion af den politiske hjælp er tidligere minister og folketingsmedlem, Ellen Trane Nørby (V), som også var med på jomfrusejladsen 28. juni fra Egernsund.

Foto: Claus Thorsted Nu tidligere minister og folketingsmedlem, Ellen Trane Nørby(V), har spillet en vigtig rolle i det politiske arbejde med at give tilladelse til sejladsen. Foto: Claus Thorsted

Hjælp fra Christiansborg Da Ellen Trane Nørby (V) som nyvalgt folketingsmedlem i 2005 fik problemstillingen forelagt, tog hun hurtigt fat om sagen. - Jeg tænkte, det er jo bare et problem, som vi skal have løst. Siden har der samlet sig to ringbind med papirer, sagen været i hænderne på flere ministre og endda været vendt i EU, forklarede Ellen Trane Nørby i sin tale forud afgangen fra Egernsund. Kort fortalt har problemet været, at ruten krydser internationalt farvand, hvor søreglerne foreskriver øgede sikkerhedsregler med blandt andet større redningsbåde og stikdybde på båden. Og hverken de danske eller tyske søfartsmyndigheder ville dispensere fra reglerne. Men alt godt kommer som bekendt til den, der kan vente. Og tålmodigheden slap heldigvis heller ikke op.

Foto: Claus Thorsted Borgmester Erik Lauritzen(S) klippede båndet og åbnede dermed officielt sejlruten fra Egernsund til Langballigau. Foto: Claus Thorsted

Fire uger frem Der var da også forløsende glæde at spore hos Gerhard Jacobsen - en af ildsjælene bag projektet - da han holdt sin tale inden den første sejlads. - Tak til Ellen, kommunen og ikke mindst alle frivillige. Uden jer ingen færge. Også en stor tak til fonde og private sponsorer, sagde han. Økonomien tillader nu, at der sejles fire uger frem, hvor der samtidig kan skabes et fundament til næste år. Først var det meningen, at der skulle sejles mellem Brunsnæs og Tyskland, men passagerunderlaget ville nok blive for tyndt, så Egernsund og Marina Minde kom med på ruten. Viceborgmester Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti) har også været med under en stor del af forløbet: - Jeg husker mange samtaler, men vi troede på det hele vejen. Der har bestemt ikke altid været medvind derude på fjorden, men så blæste der nye vinde og nu, kan der sejles.

Foto: Claus Thorsted Fortøjningerne er smidt og jomfrusejladsen fra Egernsund er begyndt med første stop i Marina Minde via Brunsnæs og videre til Langballigau. Foto: Claus Thorsted

I Brunsnæs tog repræsentanter fra landsbylauget i mod med champagne. Ellen Trane (t.h.) var første fra borde. Foto: Henrik Rath

Medlemmer fra Gråsten Roklub tog i mod og hilste ved indsejlingen til Brunsnæs. Foto: Henrik Rath

Foto: Claus Thorsted Man behøver ikke en vandcykel, når man har cykelfærgen Rødsand. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Cykelfærge har sin jomfrusejlads fra Egernsund til Tyskland.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Cykelfærge har sin jomfrusejlads fra Egernsund til Tyskland.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Cykelfærge har sin jomfrusejlads fra Egernsund til Tyskland.Foto: Claus Thorsted