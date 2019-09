Efter bøde og sur smiley: Slut med frisk fisk i supermarked

SuperBrugsen i Guderup er stoppet med salg af frisk fisk. Det sker efter, den blev straffet af Fødevarestyrelsen for at opbevare fersk fisk ved for høj temperatur.

Guderup: Det er slut med at købe frisk fisk i SuperBrugsen i Guderup. Det sker som en konsekvens af, at supermarkedet har fået en sur smiley samt bøde på 15.000 kroner for at opbevare fersk fisk ved for høj temperatur.

- Set i lyset af vores minimale salg af fersk fisk og en stor risiko ved en lidt ustabil køler, har vores slagtermester Søren Kristensen og jeg truffet den beslutning, at vi ikke længere har frisk fisk til salg, lyder det fra uddeler Hansjørgen Boe Bonde.

Under et besøg den 22. august målte fødevarekontrollanten temperaturen i salgsdisk til 7,1 grader. Altså et godt stykke over det tilladte for fersk fisk på maksimum to grader.

- Vi synes, at vi har været uheldige. Forstået på den måde at vores køledisk har drillet os. Når vi sælger fersk fisk, så skal kølemontren holde to grader. Alt andet kød må opbevares ved fem grader. Dette er vi meget omhyggelige med at kontrollere. Hver gang vi har tjekket temperaturen i løbet af sommeren, har graderne passet, siger en tydeligt frustreret uddeler.

I salgsdisken målte Fødevarestyrelsen temperaturen i fire pakker med laksefileter til 4,9 grader, mens den var 5,2 og 6,5 grader i pakker med henholdsvis 10 pakker torskefilet og tre pakker laksestykker.