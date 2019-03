Efter 39 år og ni måneder: Skoleleder klar til ny udfordring

Vester Sottrup: Nydamskolens leder Michal Pedersen har søgt nye udfordringer og har derfor valgt at fratræde sin stilling med udgangen af april.

- Jeg har aldrig haft tanker om at skifte og regnet med, at jeg skulle bæres ud, da jeg her i en "sen alder" fik jeg lyst til at arbejde med mine interesser og kompetencer på en anden og ny måde, siger Michal Pedersen.

Han tiltræder en nyoprettet stilling som pædagogisk konsulent i Sønderborg Kommune med særligt fokus på at understøtte udviklingen af inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer samt generel understøttelse skoleområdet i samarbejde med Børn, Unge og Familieenhedens øvrige konsulenter.

Med sine snart 63 år havde Michal Pedersen et stykke tid tænkt over, hvad fremtiden skulle bringe. Han var ikke klar til at blive pensionist og havde overvejet for eksempel at blive selvstændig, indtil han så stillingsopslaget.

- Det skulle nok være nu, hvis jeg skulle prøve noget andet. Det her er en af mine kerneområder. Det bliver spændende, siger skolelederen.