Dyrlæger opfører nyt superhospital: Vil sætte nye standarder

Dyrehospitalet Gråsten & Sønderborg bruger tocifret millionbeløb på at bygge nyt i erhvervsområdet Porten tæt ved motorvejen.

Sønderborg: Dyrehospitalet Gråsten & Sønderborg samler nu sine aktiviteter i nyt byggeri i erhvervsområdet Porten ved indkørslen til Sønderborg tæt ved Alssundbroen.

- Det har været en lidt lang fødsel. Vi har længe talt om, hvorvidt vi skulle, turde og ville, men nu står vi endelig her og skal i gang, siger dyrlæge Mikkel Markussen, der sammen med Stig Majlandt og Karina Ryborg driver og ejer virksomheden med afdelinger tæt ved Ulsnæs Centret i Gråsten samt den nedlagte brandstation på Kirke Allé i Sønderborg.

- Vi kommer til at sætte nye og høje standarder med det mest moderne og veludrustede dyrehospital i landsdelen. Vi får samlet alle vores faglige kompetencer uden et tag til gavn for vores patienter og kunder, siger Mikkel Markussen.

Tirsdag kunne trekløveret sammen med formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard så tage første spadestik til det næsten 800 kvadratmeter store byggeri, der forventes at stå færdigt april 2020. Samlet pris løber op i et tocifret millionbeløb.