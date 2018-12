Dyreklinik på fire hjul giver socialt udsattes hunde en nødvendig hjælp

Danmarks første mobile dyreklinik kom i den forgangne uge forbi Herberget Alberta for at hjælpe de socialt udsattes kæledyr.

- Der var travlt, sidste gang vi var i Sønderborg i sommers. Nogle dage har vi op mod 15-20 patienter, som skal have deres hund tilset, når vi besøger en ny by, siger Pia Nielsen og fortsætter:

- Det er en stor hjælp, for det er dyrt hos en almindelig praktiserende, siger Maria, der som den første i rækken kommer ind og får sine to blandingshunde, Jack og Bulder, undersøgt.

Sønderborg: En større flok har stillet sig i kø sammen deres hunde foran varevognen "Frynseklinikken" ved Herberget Alberta hos Kirkens Korshær. Inde i vognen er der indrettet en briks, operationsudstyr og medicin, som er det hos en almindelig dyrelæge. Klinikken skal de næste to timer hjælpe socialt udsatte personer med at tilse helbredet på deres kæledyr.

Mange socialt udsatte har ifølge Dyreværnet få midler til at kunne gå til en dyrlæge. Nu ruller "Frynseklinikken" ud i landet for at hjælpe dem. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Har få midler

Siden april i år har Frynseklinikken kørt landet rundt for at besøge varmestuer, herberger og andre væresteder, hvor udsatte personer opholder sig. Ordningen hører under Dyreværnet og startede, da en ejer af hunden Frynse donerede til en mobil klinik. Sideløbende bliver klinikken finansieret med donationer, og hvad brugerne kan betale.

En konsultation koster mindre end hos en almindelig dyreklinik, men ordningen skal ikke ses som et billigt alternativt for alle, ifølge Dyreværnet.

- Vi lægger meget vægt på, at tilbuddet er for de folk, som næsten ikke har nogen økonomiske midler, og som hører uden for normalen i samfundet, siger Pia Nielsen.

For at undgå snyd med ordningen skriver brugerne under på en tro- og loveerklæring om, at de ikke har mulighed for at gå til en almindelig dyrelæge.

Hver enkelte fremmødte bliver vurderet, hvorvidt de kan få hjælp, og det er ikke altid let at skelne.

- Det er en vurderingssag fra person til person, for det er ikke nok at sige, at man eksempelvis er studerende og ikke har råd til at gå til en dyrelæge, men der er da nogle udfordringer med, hvem og hvor mange vi kan hjælpe på en dag, forklarer Pia Nielsen og understreger:

- Dilemmaet er jo, at nogle dyr så ikke vil få den nødvendige hjælp, fordi ejeren ikke kan betale.

Efter kort tid er Marias to hunde undersøgt for gener i ørene, og de bliver begge medicineret. De næste brugere i køen gør sig klar til at få deres hunde tilset.