Dykkere trak computer og løbehjul op af havnen

Sønderborg: Søndag havde to dykkerklubber slået sig sammen om en affaldsindsamling i Sønderborg Havn. Mens andre gik og samlede affald langs strande og i byer rundt omkring i Sønderborg Kommune, sprang Poseidon Als og Sønderborg Sportsdykkerklub i Sønderborg Havn søndag formiddag.

- Vi var med til et lignende arrangement i Nyhavn, hvor der ligger rigtigt meget affald. Vi synes, det er oplagt at gøre noget godt for havnen. Jo renere vand, jo bedre forhold for fisk og jo bedre dykkerturisme. Jeg synes, det er godt, at vi to klubber kan slå os sammen om det, sagde Flemming Petersen fra Poseidon Als.

Fra to både i havnen dykkede klubberne i havnen, mens frivillige stod langs kajen for at tage imod affald og sortere det. Op af det seks grader kolde vand dukkede masser af glasflasker, dåser og metal. Men også en bakke leverpostej, en bærbar computer, bildæk, en sportstaske, et skilt og et løbehjul.