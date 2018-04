Dybbøldagens gru blev mindet

Mellem 300 og 400 var med til at markere 154-årsdagen for stormen på Dybbøl Banke. I år var der igen både danske og tyske soldater med til markeringen.

Dybbøl: Fanebærerne står i en rund bue omkring den grav, hvor 209 danske soldater ligger begravet. Slesvigske Musikkorps spiller, mens folk samles på Dybbøl Banke for at markere, at det er 154 år siden, at Danmark og Preussen mødtes i et blodigt slag på Dybbøl Banke. Mellem 300 og 400 er mødt op en onsdag formiddag for at mindes krigen og de døde. En af dem er Ulla Thomsen fra Sønderborg, som er vokset op ved Dybbøl Banke.

- Jeg er altid med den 18. april. Det er en tradition, og jeg går meget op i det. Jeg synes, det er vigtigt at markere det gru og alt det grusomme, som har været her. Det har været en del af min opvækst og en del af mit liv. Derfor er 18. april, Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig vigtigt for mig, siger Ulla Thomsen.

Også Dybbøl-Skolens 0. klasse sidder i en pæn, lang række og overværer ceremonien, der varer knap en halv time.

En familie fra Silkeborg/Viborg-området er taget til Sønderborg for at deltage i markeringen.

- Min farfar var med i krigen 1864 og var med her på Dybbøl Banke og overlevede, fortæller Arne Bech, der også har sin kone, datter og barnebarn med.

Barnebarnet Anders på 11 år har fået fri fra skole og har taget sin ven, Patrick med.

- Det er dejligt at være med her, historie er spændende, siger Anders.