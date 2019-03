Dybbøl gav ny præst fornem velkomst

Der var søndag inviteret til festgudstjeneste i Dybbøl Kirke i anledning af, at Esbern Gaur Vernersen blev indsat i embedet som ny sognepræst.

Dybbøl: Menighedsrådet og sognebørnene bød søndag eftermiddag officielt deres ny præst velkommen. Af provst Anne Margrethe Hvas blev Esbern Gaur Vernersen indsat som ny præst i Dybbøl. - Det har jeg glædet mig meget til. Nu ser jeg frem til at deltage i menighedslivet her og blive en del af det arbejdsfællesskab, som er her ved kirken med menighedsråd og ansatte, siger den 43-årige præst. Den ny præst kommer fra stilling som sognepræst på Østlolland. Hans kirkesyn er kort sagt, at hvor der er mennesker, skal der også være en kirke. - Kirken er nødvendig som det sted i verden, hvor vi kan gå hen og få den fred, vi ikke kan give os selv. Høre de ord, som vi ikke kan sige os selv og blive fyldt op med livsmod fra kilder udenfor os selv. Med kirkens budskab er det lidt som, når rockgruppen Nephew i en af deres sange hylder Vesterhavet som en hjertestarter, der blæser liv i os, siger Esbern Gaur Vernersen, som har været præst siden 2009.

Foto: Claus Thorsted Hustruen Merete Lei er begyndt som præst i Sct. Marie Kirke. De kommer begge fra stillinger på Lolland. Foto: Claus Thorsted

Godt for familien Med sig til det sønderjyske har den ny præst sin hustru Merete Lei, der også var sognepræst på Lolland. Hun stammer fra Vester Snogbæk og har gået på Statsskolen i Sønderborg. Lei er blevet ansat i en to et halvt årig deltidsstilling i Sct. Marie Sogn i Sønderborg. - Vi var glade for Lolland, men familien var for langt væk med tre små piger. Det her er, hvad vi har drømt om, siger Esbern Gaur Vernersen, der er opvokset i Næsby ved Odense, men kender det sønderjyske godt - også fra flere korrejser. Præsteparret har tre piger på henholdsvis et, fire og otte år. Familien er flyttet ind på præstegården ved Dybbøl Kirke. - Jeg har altid holdt meget af egnen. Det er en utrolig smuk og dejlig del af Danmark, som jeg glæder mig til at være i og gøre brug af, siger han. Som ung lå det ikke i kortene at Esbern Gaur Vernersen skulle være præst, selvom han kommer fra en kristen baggrund med en morfar, som var organist og en far, der har været kirkeværge. I stedet begyndte han at læse musikhistorie og filosofi i Aarhus.

Foto: Claus Thorsted Som ung lå det ikke i kortene at Esbern Gaur Vernersen skulle være præst, selvom han kommer fra en kristen baggrund. Foto: Claus Thorsted

Flyttede by og studie Efter 4-5 år skiftede han dog retning. Esbern Gaur Vernersen rykkede til København for at læse teologi. - Det har hele tiden interesseret mig. Især salmebogen og de bibelske fortællinger. Jeg var igennem flere år på filosofi-studiet på vej i den retning og skrev om etiske og teologiske emner. På teologistudiet mødte han sin kone, som har været uddannet præst i 11 år. Hun er begyndt i Sct. Marie Sogn, hvor hun har afløst Anders Raahauge, der i maj fik fuldtidsstillingen efter sognepræst Peter Grønløkke, som gik på pension i oktober 2017. I Dybbøl afløser den ny præst Birgitte Hjarvard Licht, som er gået på pension. Sognet tæller også præst Tina Iversen. - Som præst her i Dybbøl håber jeg at kunne være med til at åbne menneskers øjne for den gave, det er at leve med troen for øje. Jeg håber at kunne være til stede og være en del af menighedens fællesskab og være med til at præge livet i og omkring kirken med mit nærvær og forhåbentlig også nogle gode idéer undervejs, siger Esbern Gaur Vernersen.

Foto: Claus Thorsted Præsteparret har tre piger på henholdsvis et, fire og otte år. Familien er flyttet ind på præstegården ved Dybbøl Kirke. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Foto: Claus Thorsted