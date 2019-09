Bestyrelsen for Dybbøl Mølle har modtaget en donation på 400.000 kroner. Donationen skulle sikre, at møllen er klar til fejringerne af 100 års dagen.

Møllerbyggeren Morten Anker Petersen står for renoveringen af den gamle mølle, den originale plan holder stadig, og den 19. september er der bestilt en kran som skal løfte den nye tandkrans op på den gamle mølle. Den skal sidde under møllehatten.

Vinger på i november

Ifølge planen skal de nye vinger monteres i løbet af november måned. Træet til de nye vinger er modtager og skal bearbejdes inden det sættes på møllen. De nye vinger ligger i øjeblikket i en lejet hal i Ragebøl. De venter på det omfattende forberederende arbejde, vingerne skal passes til, have monteret vindbrædder og males, før de kan sættes på møllen.

I en pressemeddelelse fra bestyrelsen for Dybbøl Mølle skrives det, at projektet stadig mangler 300.000 kroner for at møllen og området er "helt perfekt" inden 100 års fejringerne.