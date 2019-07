Dybbøl Mølle står foran stor renovering

Det første arbejde ved Dybbøl Mølle er gået i gang, hvor Fynsk & Søn bygger en form, som skal bruges til at støbe en ny top til Dybbøl Mølle. Der mangler stadig 300.000 kroner til renovering af området omkring flagstangen.

Dybbøl: Hen over sommeren mister Dybbøl Mølle sine vinger og møllehat for en stund, når en stor renovering af den historiske mølle går i gang. Vingerne og tandkransen skal skiftes ud sammen med det øverste af muren under møllehatten. Muren under møllehatten er lavet i beton formentlig med sand fra stranden. - Vi kan se, at muren er fyldt med tang og blåmuslingeskaller. Det betyder, at der er salt i fra havet. Man binder betonen med jern, som så ruster på grund af saltet. Med alle de kræfter, der er i møllen, bliver muren knust indefra, når jernet er rusten, siger Claus Pihl Christensen, der er museumstekniker ved Historiecenter Dybbøl Banke. Møllehatten er genbrug fra Ceciliemøllen, som stod i Møllegade i Sønderborg By. Dybbøl Mølle skulle i 1935 have ny møllehat efter en brand. - Møllehatten er ikke designet til Dybbøl Mølle, og det har derfor slidt på den. Møllehatten drejer rundt, når vingerne skifter retning. Det styrer en vindrose, som kører på skinner under møllehatten. Skinnerne har skiftet facon, og det er også med til at knuse muren, siger Claus Pihl Christensen.

Foto: Claus Thorsted Claus Pihl Christensen ved siden af magasinbygningen, som også trænger til renovering. Foto: Claus Thorsted

Ny mur i beton Derfor skal det øverste af muren brækkes ned og en ny støbes. - Møllen har haft alle odds imod sig samtidig med, at den har manglet vedligehold. Det er en mølle, som virkelig har været brugt, siger Claus Pihl Christensen. Dybbøl Mølle Blev bygget i 1744 som træmølle, og den blev drevet som erhverv frem til 1984. Møllen brændte omkring år 1800 og igen i 1935. Møllen blev bombet både i første og anden slesvigske krig i 1849 og 1864. Den nye mur støbes i beton - den bliver ikke bygget op med mursten som i gamle dage, - Det er ikke fordi, vi prøver at snyde. Men vi har undersøgt det, og vi er blevet garanteret, at beton er den bedste løsning. Og den gamle mur har holdt i 100 år, selvom en ikke er den bedste. Så den her kommer også til at holde i 100 år, siger Claus Pihl Christensen.

Foto: Claus Thorsted Det første arbejde ved Dybbøl Mølle er begyndt. Foto: Claus Thorsted

Mangler penge til park I august skæres vingerne af med motorsav. Dernæst skal møllehat og tandkransen fjernes, og det øverste stykke mur brækkes ned. Planen er at redde en vinge, som skal ligge på jorden ved Dybbøl Mølle. Møllehatten skal under renoveringen stå på jorden ved siden af møllen. Møllen får tag på for at undgå regn i møllen. - Vi lukker ikke Dybbøl Mølle under arbejdet. Der er også god formidling i arbejdet for de mange turister, som kommer og ser møllen, siger Bjørn Østergaard, der er centerleder på historiecentret. Lige nu arbejder firmaet Fynsk & Søn på en forskalling af træ, hvor den nye betonring skal støbes. Historiecentret planlægger også at lave et par rundvisninger om byggeriet for at vise, hvad der foregår på møllen. Også magasinbygningen ved siden af møllen skal renoveres. Desuden er der ønske om at renovere Monumentparken, hvor flagstangen står. Det vil koste 300.000 kroner, som der ikke er penge til i budgettet lige nu. - Vi har fjernet to kanoner fra 1864, som er blevet for slidt. Børnene kravler på dem, og det skal de også, men det slider på kanonerne, siger Bjørn Østergaard. Ønsket er at renovere kanonerne, stien og flagbastionen samt male flagmasten.

Foto: Claus Thorsted Vingerne fra 1978 bliver savet af i august og nye bliver sat på. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Claus Pihl Christensen har haft nok at se til med projektet. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Formand for Dybbøl Mølle, Jens Peter Rasmussen, og centerleder Bjørn Østergaard. Foto: Claus Thorsted