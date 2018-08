Dybbøl: - Der var jubel, da vi fik nyheden i weekenden.

Sådan var reaktionen, efter at træneren for Dybbøl Håndbolds U14 drenge, Dan Muurholm Jürgensen, og resten af holdet modtog beskeden om, at de er udtaget til Jyllands bedste række.

Kvalifikationen sker på baggrund af U12 drengenes præstationer i sidste sæson, og håndboldforbundet JHF har vurderet, at U14 er egnet til 1. division. Nu er forberedelserne i fuld gang til sæsonstart:

- Vi er lige kommet tilbage fra træningslejr i weekenden, og nu skal vi gøre os klar til turneringen om fem uger, siger Dan Muurholm Jürgensen.

Den første kamp spilles i slutningen af september, men Dybbøl Håndbold får først at vide i næste uge, hvilke hold de skal møde i 1. division.

- Vi ser frem til sæsonen, og vi er spændte på, hvem vi skal spille imod, siger Dan Muurholm Jürgensen.