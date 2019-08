Dusko skal stå i spidsen for 25 kvinder

Løberen fra Nordals kaster sig over opgaven at dirigere medlemmerne af E'Søngkor i Oksbøl.

Nordals: Dusko Milovic, som til daglig er lærer på Dybbøl Skole, er mest kendt som aktiv løber og initiativtager til Nordborg Maraton og Nordborg Løbeklub. Men han kan andet end at spænde derudad.

Gennem mange år har han spillet til fest og sammenkomster, og nu påtager han sig også opgaven at lede E'Søngkor, som hver anden torsdag aften mødes på Oksbøl Friskole.

E'Søngkor blev dannet i 2006 af en flok forældre. Formålet var at indøve nogle sange til et fælles arrangement på skolen, men mange af deltagerne havde lyst til at fortsætte og dannede herefter kvindekoret.

- Koret har et formål: At være sammen om sang og den livsglæde, det giver, når kvinder i alle aldre mødes. Koret er for alle uanset alder og hjemsted og tidligere erfaring med korsang, bare man elsker at synge, forklarer en af kortets medlemmer, Esther Olesen, i en pressemeddelelse til JydskeVestkysten.

Men da den faste leder gennem flere år, Ulla Tønder Kjærgård, meddelte, at hun valgte at stoppe, var kvinderne på den. Hvem skulle sikre de rene toner?

- Til alt held har Dusko Milovic sagt ja til at tage over. Det er vi rigtig glade for, siger Esther Olesen.

Når sæsonen går i gang 5. september, er nye som gamle medlemmer af E'Søngkor velkommen til at møde op på Oksbøl Friskole kl. 19.