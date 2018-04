Du skal blive bedre til at sortere skrald og skidt for sig

SØNDERBORG: Vi skal blive bedre til at sortere affald. Det er EU's og nationale målsætninger. Målet er, 50 procent husholdningsaffald genanvendes i 2020 og stigende mængder årene frem. Sønderborg Kommune har holdt møde med landsbylaug samt repræsentanter for etageejendomme og sommerhusområder for at drøfte, hvad en fremtidig affaldsplan 2019-2024 skal indeholde.

- Vi mangler fortsat 5000-6000 tons i at nå 50 procent genbrug. Vi taler med sommerhusejerne, om de eventuelt kan blive bedre til at sortere husholdningsaffald. Det er jo der, man giver sig tid til at skrælle kartofler og den slags, fortæller miljøøkonom Martin Mogensen fra Sønderborg Kommune.

Der er lagt op til en bedre sortering af det organiske affald. Det forbrændes for en stor dels vedkommende i kraftvarmeværket. Det er ifølge Sønderborg Forsynings direktør Lars Riemann en bedre forretning at importere affald fra England og Tyskland, som kraftvarmeværket får penge for at modtage, og tilstræbe en bedre og mere detaljeret sortering og højere genbrug i den kommunale affaldsordning.

- Jeg skal efterleve de nationale krav om så højt genbrug som muligt, og kraftvarmeværket forbrænder trods alt 30.000 tons affald om året alligevel. Det er en god forretning at importere affald til forbrænding, siger Lars Riemann.

Danske forbrugere skal blive bedre til at sortere rent madaffald og ikke blande det op med papir og andet skrald.

- Vi tilstræber dog ikke forhold som andre steder, hvor folk har fire-fem forskellige affaldsspande at sortere i, siger Martin Mogensen.

- Vi er blevet spurgt i hvilken retning, vi tænker om en fremtidig affaldsplan. Det gælder både spørgsmålet om ugetømning og 14 dages tømning, som jo ikke altid er så hyggeligt. Der har været prøveordninger med affaldssortering flere steder. Vi er kommet med input til, hvordan vi ser det, og så håber vi, affaldsordningen tilgodeser det, vi har sagt, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Prøveordninger er kørt i Broager. Der blev stillet større beholdere op for at se, om det gav et renere madaffaldsprodukt. Resultatet vil indgå i den kommende affaldsplan.