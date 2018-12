Dropper fast job: Iværksætter satser alt på fodgynge

Peter Dubgaard har taget orlov fra sit skolelærerjob i Hørup for at gå all-in på sin prisbelønnede opfindelse SWNX'en.

Sønderborg: Opfinder Peter Dubgaard har fået så stor succes med sin fodgynge SWNX, at han nu har taget fra job på Hørup Centralskole og blevet selvstændig på fuld tid.

- Jeg har satset hele butikken. Der er kommet større og større interesse for produktet. Hvis jeg skal ud til endnu flere, var det nødvendigt. Før har jeg sagt nej til en række ting for eksempler messer og opsøgende arbejde, fordi jeg simpelthen ikke havde tiden, siger han.

Sammen med en lærerkollega fik han ideen til fodgyngen. To år blev brugt på at teste og udvikle SWNX'en. Den er oprindeligt designet til skolebørn, der har motorisk uro og derfor svært ved at sidde stille. Samtidig kan den hjælpe dem med at finde koncentration og få afløb for deres energi på en ikke forstyrrende måde.

I sommer 2017 blev fodgyngen første gang sat til salg. I dag har Dubgaard solgt over 1.500 og SWNX'en er nu på omkring 10 procent af de danske folkeskoler.

Dubgaard har både et designerpatent på gyngen samt varemærkeregistering i EU, Kina, Japan og Norge, hvilket koster 8.000-9.000 kroner hvert sted.