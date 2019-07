Dronningens dag i kirke og ved ringridning

Søndag et rigtigt dansk sommerhusvejr, der kaldte på hygge indendørs med Tour de France, yatzy og pandekager med varm chokolademælk. Men den slags havde dronning Margrethe ikke tid til - hvis lysten da skulle være der - for allerede tidligt formiddag deltog hun i en festgudstjeneste, hvor Dronningens messehagel blev taget i brug for første gang. Det er en slagt kappe, kåbe eller poncho, præsten iklæder sig ved højtider og under nadver.

Friske heste

Dronningen har brugt en særlig broderiteknik, der hedder petitpoint, hvor detaljer fremstår med halve korssting. Dronning Margrethe har beskæftiget sig en del med kirkelig kunst. Som udøvende kunstner har Dronningen syet og broderet adskillige kirketekstiler. Af særlige opgaver er antependiet med Lutherrosen, dronning Margrethe i 2017 skabte til Slotskirken i Wittenberg i forbindelse med 500-års jubilæet for Reformationen. Dronningen har også lavet messehagler til Haderslev Domkirke i 1988 og Aalborg Domkirke i 2006.

Ved middagstid trådte dronning Margrethe og prinsesse Benedikte ud for at tage imod ringrideroptoget, hvor især børn bragte dem buketter, så hele slottet kan blive pyntet med blomster i stort set alle kulører. Dronningen var forsigtig, når en hest var lidt urolig, og hun vidste præcis, at hun især skulle tage sig i agt for hestens bagende. Når en hest var lige lovlig frisk, trådte lillesøster til - Benedikte er en rutineret rytter og har derfor et godt tag på heste. Benediktes datter prinsesse Alexandra med sin mand grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille deltog også i festlighederne.

Det gjorde Mille på fire år, og hun var med sin far Keld Knudsen fra Løjt.

- Mille er en stor royalist, og det farmor også. Jeg har faktisk været gardehusar sammen med kronprins Frederik i Næstved i 1988, fortæller han.

- Jeg glæder mig til at se dronningen, men jeg kan bedst lide hestene, sagde Mille. Det royale har endnu ikke tager overhånd.