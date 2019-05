Dronningen tildeler Danfoss-arving fornem orden

Nordborg: Han sidder på toppen af familiens pengetank med en egenkapital på næsten 22 milliarder kroner og står mandag bag åbningen af det spektakulære ny hotel Alsik i Sønderborg.

Nu kan 69-årige Peter Mads Clausen, formand for Bitten og Mads Clausens Fond og søn af Danfoss-stifter Mads Clausen, tilmed glæde sig over at have fået ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen.

Det lå i kortene, at Peter Mads Clausen, skulle hjælpe sine fire søskende med at løfte arven efter faderen Mads Clausen. Han startede derfor fra bunden og blev uddannet værkstøjsmager på Danfoss.

Derefter læste han til maskiningeniør, men en kran kom bogstaveligt talt på tværs.

- En vigtig rapport skulle afleveres. Jeg kørte ud, selv om det havde stormet hele natten. På Strandvejen i Aarhus stod en byggekran, der havde været lige ved at vælte flere gange. Og da jeg kørte forbi væltede den tilfældigvis lige ned i min Alfa Romeo, har Peter Mads Clausen fortalt ved en tidligere lejlighed.