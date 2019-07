Dronningen skal se Olafur Eliassons kunstværk på havnen

Sønderborg: Dronning Margrethe får fredag den 26. juli en rundvisning i omgivelserne i Byens Havn samt en rundvisning i nogle af de nye bygninger. Det sker i anledning af, at Byens Havn netop er blevet indviet ved en folkefest med flere tusinde besøgende. Besøget indledes klokken 10.00 på Ankerpladsen. Inden det slutter på Hotel Alsik, går turen omkring Multikulturhuset med biblioteker og kunstskole samt til Bitten og Mads Clausens Plads med Olafur Eliassons nye kunstværk, som ved denne lejlighed officielt overdrages til Sønderborg Kommune.Det er blandt andre formanden for Bitten & Mads Clausens Fond, Peter Mads Clausen, der tager imod dronningen. - Jeg glæder mig meget over, at Hendes Majestæt dronningen besøger Byens Havn og Alsik. Det er en ære for byen og for fonden. I forbindelse med besøget har også Olafur Eliasson takket ja til at komme og fortælle om sit kunstværk, der er en gave fra Bitten & Mads Clausens Fond til Sønderborg Kommune. Den 26. juli overdrager vi formelt kunstværket, og at det sker med deltagelse af både Hendes Majestæt dronningen og Olafur Eliasson, synes jeg, er fantastisk, siger Peter Mads Clausen.Dronningen kommer også til at opleve den 360 graders udsigt i 16 etagers højde på Hotel Alsik. Det er borgmester Erik Lauritzen, som tager imod dronningen på Ankerpladsen. Med til at modtage majestæten er også direktør Inge Olsen, Sønderborg Kommune, formand for fonden, Peter Mads Clausen, samt Per Have, der er adm. direktør i fonden.