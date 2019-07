Dronningen og gravhunden Tilia tog imod på Gråsten Slot

Denne fredag var det dronning Margrethe og gravhunden Tilia, der stod på trappen. Kronprinsfamilien tog afsted, da dronningen ankom tirsdag til Gråsten Slot, og heller ikke prinsesse Benedikte var tilstede. Hun var til Stakeholders Meeting i Global Dressage Foundation i Aachen i Tyskland. Det har til formål at samle trænere og ryttere indenfor dressursporten. Her kan de studere teknik og dele viden om træning.

Hver dag marcherer Den Kongelige Livgarde ledsaget af den Kongelige Livgardes Tambourkorps gennem Gråsten til vagtparade på slottet, men det er kun om fredagen, at vagtskiftet afsluttes med en lille koncert i slotsgården. Og det er i den forbindelse, at den kongelige familie kommer ud på trappen, hører musikken og vinker til de mange fremmødte.

Messehagel afsløres

Prinsesse Benedikte er tilbage hos dronning Margrethe i weekenden, hvor der er to arrangementer med et par timers mellemrum. Først er der kl. 10.00 festgudstjeneste i Gråsten Slotskirke, hvor dronningens nye messehagel bliver afsløret. To timer senere står dronning Margrethe og prinsesse Benedikte ved porten til Gråsten Slot og modtager Gråsten Ringriderforeningens store ringrideroptog.

Der var en del fotografer og journalister tilstede fra den danske presse. Blandt dem var også den lokale forfatter Tom Buk-Swienty - historiker, journalist og forfatter. Han er blandt kendt for sine to bøger om den dansk-tyske krig i 1864 "Slagterbænk Dybbøl" og "Dommedag Als". Netop disse bøger har inspireret til DR drama-tv-serien "1864" instrueret af Ole Bornedal.

Tom Buk-Swienty var sammen med et kamerahold fra DR, fordi han arbejder med et program "Sønderjysk for begyndere", der vises i forbindelse med festlighederne om 100 året for Genforeningen i 2020. I tirsdags blev der lavet optagelse fra den store herrefrokost i Sønderborg.

- Nu er turen kommet til Gråsten Slot, sagde Tom Buk-Swienty, der ikke ville afsløre, hvad der skulle optages.

- Det er en overraskelse, sagde han.